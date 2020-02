Nintendo Switch, sondaggio Atlus oltre le aspettative: Persona 5 e altri giochi in arrivo?

A distanza di pochi giorni, il sondaggio di Atlus rivolto agli utenti Nintendo Switch ha già superato le aspettative della compagnia, a quanto pare, cosa che apre la strada a eventuali conversioni di giochi come Persona 5 o altri sulla console Nintendo, anche se ovviamente la conseguenza non è proprio automatica.



Qualche giorno fa, Atlus aveva diffuso un sondaggio online, destinato agli utenti giapponesi, nel quale chiedeva conferme sull'eventuale attrattiva di conversioni di vari titoli appartenenti al catalogo su Nintendo Switch. Tra questi, si trovano giochi come Persona 5 e altri capitoli della serie, Catherine: Full Body e vari capitoli di Shin Megami Tensei, Devil Summoner, la serie Etrian Odyssey e altro.



"Se giochi appartenenti al catalogo di Atlus (titoli che possono essere giocati su altro hardware, senza elementi aggiuntivi) venissero portati su Nintendo Switch, vorreste giocarli? Seleziona i giochi che vorresti giocare su Nintendo Switch", si legge nel testo in giapponese del sondaggio. Cosa che ovviamente sembra indicare in maniera abbastanza netta la possibilità di versioni dei giochi Atlus per la console Nintendo.



Nelle ore scorse, Atlus ha scritto su Twitter che il sondaggio ha ottenuto più risposte di quante ne siano mai state ricevute dalla compagnia in iniziative simili, superando dunque qualsiasi aspettativa in termini di interesse da parte degli utenti. Questo ovviamente non significa che ci saranno conseguenze immediate, trattandosi di una manovra conoscitiva da parte di Atlus. Certo, se si trattava di valutare l'interesse del pubblico per far partire eventuali progetti di conversione su Nintendo Switch, la risposta da parte del pubblico è arrivata subito forte e chiara, cosa che fa pensare alla concreta possibilità che Persona 5 o altri giochi Atlus possano arrivare sulla console Nintendo.