Persona 5 su Nintendo Switch e altro: Atlus chiede agli utenti se sono interessati

Persona 5 su Nintendo Switch potrebbe ancora essere realtà, oltre ad altri possibili giochi Atlus, visto che il publisher ha diffuso in Giappone il suo sondaggio annuale destinato agli utenti per sapere se siano interessati in nuove conversioni dei propri giochi sulla console Nintendo e altre eventuali preferenze.



Il sondaggio comprende diversi possibili giochi del catalogo Atlus che potrebbero arrivare su Nintendo Switch: tra questi la serie Shin Megami Tensei, i vari Persona, compreso Persona 5 e Persona Q, la serie Etrian Odyssey, Catherine: Full Body, Devil Summoner e Dragon's Crown Pro.



L'intenzione di Atlus è capire se ci sia un interesse diffuso presso il pubblico, almeno in Giappone, per la conversione di questi giochi su Nintendo Switch. La questione è anche curiosa perché la richiesta per un Persona 5 su Nintendo Switch sembra piuttosto ovvia, a questo punto, considerando anche la delusione per il fatto che Persona 5 Royal sia stato destinato unicamente a PS4, console che aveva ottenuto in esclusiva già la versione standard.



L'idea dunque è che il sondaggio abbia esito positivo per quanto riguarda la risposta del pubblico, resta ovviamente da vedere se questo possa poi portare a delle iniziative reali da parte di Atlus. Sondaggi di questo tipo vengono spesso effettuati, in particolare dai publisher giapponesi, ma si tratta soprattutto di dati da utilizzare per prendere in considerazione i progetti sul prossimo futuro.



È anche vero che sondaggi di questi tipo hanno poi portato a volte a risultati ben concreti, come abbiamo vito con i sondaggi diffusi da Sega che hanno poi portato alla localizzazione in occidente di giochi come Fist of the North Star: Lost Paradise e Yakuza Kiwami, dunque c'è da dire che le risposte del pubblico possono avere grande importanza anche in questi frangenti.



È abbastanza sicuro che ci sia grande interesse per Persona 5 su Nintendo Switch, ma probabilmente anche Catherine: Full Body, Etrian Odyssey e Shin Megami Tensei potrebbero rappresentare delle ottime introduzioni al catalogo della console Nintendo.