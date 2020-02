The Wonderful 101: Remastered, gioco 2D a scorrimento aggiuntivo e nuovi stretch goal per il Kickstarter

Prosegue a gonfie vele la campagna di crowdfunding di The Wonderful 101: Remastered su Kickstarter, con Platinum Games che ha confermato in queste ore l'aggiunta del gioco 2D a scorrimento compreso nel remaster e ha aggiunto anche nuovi stretch goal visto che la raccolta fondi ha ormai superato il milione e mezzo di dollari.



The Wonderful 101: Remastered comprende dunque ora anche Luka's First Mission, ovvero un action adventure in 2D a scorrimento che fa da prequel e spin-off del gioco principale, nel quale viene narrata la missione speciale con protagonista Luka, un personaggio che ricopre un ruolo di una certa importanza nella storia. Si tratta di un alunno della Blossom City Elementary School, la scuola dove lavora normalmente Will Wedgewood, quando non combatte il crimine nei panni di Wonder-Red.



Luka, che non conosce l'identità segreta del suo insegnante, stranamente nutre un profondo odio verso i Wonderful 100 e in questo gioco aggiuntivo è possibile scoprire il perché di questo sentimento, svelando vari retroscena sui protagonisti di The Wonderful 101.



Con i nuovi risultati raggiunti dalla campagna Kickstarter sono stati inoltre introdotti due nuovi stretch goal: a 1,75 milioni di dollari raccolti verrà introdotta una colonna sonora Remix, con tanto di "ospite speciale", mentre a 2 milioni è stato introdotta la possibilità di un altro gioco aggiuntivo, "Luka's Second Mission", evidentemente un seguito diretto di questo action adventure in 2D incorporato in The Wonderful 101: Remastered.



Tra le altre novità, abbiamo saputo in questi giorni che The Wonderful 101: Remastered avrà un'interfaccia ottimizzata rispetto all'originale e sono stati resi noti risoluzione e frame rate su Nintendo Switch. Quello che manca, a quanto pare, è sempre la versione Xbox One che pare proprio non sia nei piani di Platinum Games, a questo punto, almeno attraverso la campagna Kickstarter.