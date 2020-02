Animal Crossing: New Horizons avrà microtransazioni o acquisti in-game, secondo la pagina ufficiale

Animal Crossing: New Horizons potrebbe contenere microtransazioni o acquisti in-game di qualche tipo, stando alla descrizione del gioco presente sul sito ufficiale americano di Nintendo, il quale riporta appunto la segnalazione "In-Game Purchases" accanto al Rating assegnato dall'ESRB, evidentemente con l'indicazione che arriva direttamente dall'ente di classificazione americana.



Animal Crossing: New Horizons è in effetti un gioco che potrebbe fare ampio uso di questa tipologia di microtransazioni, visto che qualcosa del genere si è già visto bene nel capitolo mobile della serie, ovvero Animal Crossing: Pocket Camp. Ovviamente, la questione non dovrebbe essere così invadente come nel gioco mobile, che è strutturato per far soldi in base alle microtransazioni, essendo un free-to-play, ma la classificazione ESRB solleva certamente dei sospetti, come visibile nella pagina ufficiale del sito americano di Nintendo.



In generale, Animal Crossing è un gioco che si presta a micro-acquisti nel corso del gioco, visto che di fatto la compravendita di oggetti è parte integrante del gameplay, ma finora in ambito console l'economia era legata esclusivamente alla valuta in-game e alle attività che si possono svolgere al suo interno. Il fatto di introdurre la possibilità di acquistare con denaro reale ha il potenziale di stravolgere un po' il tessuto di gioco, anche se è presto per far spazio ad allarmismi.



È possibile che si tratti anche semplicemente della possibilità di acquistare contenuti aggiuntivi all'interno del gioco, come espansioni e DLC, anche se la dicitura non è chiara in questi termini. D'altra parte, non trattandosi di un gioco competitivo non ha nemmeno molto senso allarmarsi, considerando che ognuno può intraprendere la propria esperienza a modo suo senza essere danneggiato dalle decisioni altrui.



In ogni caso, Animal Crossing: New Horizons si appresta ad essere il gioco di maggior rilievo per questo periodo su Nintendo Switch, con data di uscita fissata per il 20 marzo 2020. Il titolo è peraltro pre-caricabile da Nintendo eShop e di recente ne abbiamo visto l'unboxing in video per l'edizione speciale con bundle.