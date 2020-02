Nintendo Switch, edizione Animal Crossing: New Horizons: ecco l'unboxing in video

Nintendo Switch sarà disponibile a breve con l'edizione Animal Crossing: New Horizons, ed ecco l'unboxing ufficiale della confezione, realizzato dai ragazzi di Nintendo Minute.



Disponibile a partire dal 13 marzo, con una settimana d'anticipo rispetto all'uscita di Animal Crossing: New Horizons, il peculiare modello griffato della console ibrida si presenta con una confezione caratterizzata dalle tonalità turchese e verde acqua del gioco.



Si tratta in questo caso dei colori dei Joy-Con, con laccetti e "tappi" abbinati, mentre il corpo centrale di Nintendo Switch è nero con una trama serigrafata.



Completamente diverso il dock della console, bianco e decorato con alcuni gradevolissimi disegni raffiguranti Tom Nook e la sua famiglia a bordo di una barchetta in mezzo al mare.



Nella versione europea del bundle il gioco Animal Crossing: New Horizons è incluso purtroppo nella sola versione digitale, con un codice per effettuare il download da eShop.