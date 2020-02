Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch pre-caricabile, svelate le dimensioni dei file

Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch è pre-caricabile dal Nintendo eShop, almeno per quelli che lo hanno prenotato in formato digitale. Svelate anche le dimensioni dei file d'installazione: 6,2 GB. Non si tratta di chissà quanti dati, considerando i moderni tripla A, ma Nintendo ha già dimostrato più volte di saper infilare molto in poco spazio (senza malizia).



Oltre al gioco in sé, Nintendo sta anche regalando agli acquirenti dei codici per riscattare sette giorni gratuiti di Nintendo Switch Online, così da poter provare subito tutte le funzionalità del gioco. Il codice viene spedito subito dopo il preordine di Animal Crossing: New Horizons, ma può essere riscattato solo dal 19 marzo 2020, il giorno prima del lancio della versione definitiva del gioco in tutto il mondo. Ovviamente per poter usufruire del codice c'è bisogno di un account Nintendo.



In altre notizie vi abbiamo riportato che Animal Crossing: New Horizons può essere acquistato con i Voucher per i giochi Nintendo Switch e che il gioco avrà un sistema di backup alternativo.