Animal Crossing: New Horizons può essere acquistato con i Voucher per i giochi Nintendo Switch

Nintendo ha fatto rientrare Animal Crossing: New Horizons all'interno del catalogo dei giochi acquistabili attraverso i Voucher per i giochi Nintendo Switch.



Per chi non conoscesse questa particolare iniziativa Nintendo, i Voucher in questione sono una sorta di ticket da acquistare in anticipo che consente di ottenere due giochi Nintendo Switch all'interno di un catalogo selezionato dal produttore, contenente a questo punto svariate esclusive per la console Nintendo ma non tutti i giochi, dunque delle limitazioni ci sono.



Animal Crossing: New Horizons rientra dunque nella selezione dei giochi Nintendo Switch acquistabili via Voucher, così come Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX e Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, per menzionare gli ultimi due arrivati.



Al prezzo di 99 euro, il Voucher per i giochi Nintendo Switch consente di acquistare due giochi, con acquisti da fare anche separatamente uno dall'altro e in periodi diversi purché all'interno dei 12 mesi di validità dal momento dell'acquisto. Considerando che il prezzo standard dei giochi acquistabili con il Voucher è 59,99 euro, si otterrebbe un risparmio di circa 20 euro.



È chiaramente conveniente soprattutto per chi vuole acquistare i giochi al day one, visto che con le fluttuazioni del mercato e gli eventuali sconti su Nintendo eShop il risparmio ottenuto dall'utilizzo dei Voucher ha senso solo con il prezzo standard praticato nei primi giorni di lancio, sebbene ci sia da dire che i giochi Nintendo Switch siano tra i più stabili in quanto a costi.



L'acquisto di un Voucher per i giochi Nintendo Switch consente anche di ottenere 495 Punti d'Oro, trovate tutte le informazioni al riguardo su questa pagina.