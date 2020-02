Fortnite: Skin di Harley Quinn disponibile, dettagli e prezzi

La Skin di Harley Quinn è finalmente disponibile nel negozio di Fortnite Capitolo 2 e lo resterà presumibilmente per tutto il fine settimana, fino a domenica compresa. Vediamo dunque tutti i contenuti dagli sviluppatori di Epic Games, inclusi dettagli e prezzi.

La Skin di Harley Quinn viene proposta come contenuto a tema DC, e al prezzo di 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio; non male, per un costume che possiede anche uno stile aggiuntivo da sbloccare con le proprie sfide. Da notare però almeno due dettagli: manca un deltaplano a tema, e ci sono ben due strumenti raccolta che potreste valutare per l'acquisto. Batosta di Harley, ad esempio, cioè una mazza da baseball: costa 800 V-buck, ben 8 euro al cambio.

E se proprio non volete farvi mancare nulla, Epic Games ha proposto su Fortnite Capitolo 2 anche il Bundle Harley Quinn, che garantisce ben quattro oggetti (cioè Skin, variante e due strumenti raccolta) al prezzo di 2000 V-buck invece di 3100 V-buck, 20 euro al cambio. Acquisterete la Skin?

You think I'm just a doll. You're wrong. Very wrong.



Get the new Harley Quinn Outfit, Harley Hitter and Punchline Pickaxes in the Item Shop now! pic.twitter.com/gbLhzMSETN — Fortnite (@FortniteGame) February 7, 2020