Call of Duty, i giocatori hanno speso di più dopo la rimozione di Season Pass e casse premio

I giocatori degli ultimi Call of Duty, ossia Modern Warfare e Black Ops 4 hanno speso di più dopo la rimozione di Season Pass e casse premio. A svelarlo è stato il presidente di Activision Rob Kostich durante il recente meeting finanziario con gli azionisti, in cui ha parlato dei risultati del franchise.



Stando a Kostich, la rimozione del season pass è stato uno degli sforzi fatti da Activision per creare un'esperienza migliore per la comunità dei giocatori di COD. Gli altri sforzi sono stati l'aggiunta del cross-play e della cross-progression.



Ha poi aggiunto che con il lancio di Call of Duty: Mobile avvenuto nel 2019, Activision ha iniziato a considerare i giocatori del franchise su tutte le piattaforme come un'unica comunità e ha iniziato a dar loro contenuti gratuiti per aumentare il coinvolgimento generale.



Inserire il Battle Pass al posto del Season Pass e delle casse premio in Call of Duty: Modern Warfare ha aumentato la trasparenza, permettendo ai giocatori di sapere in anticipo su cosa stanno spendendo i loro soldi. La cosa ha funzionato così bene da aver fatto aumentare la spesa in gioco di una percentuale da due cifre (non specificata) rispetto a Call of Duty: Black Ops 4. Anche il coinvolgimento è aumentato moltissimo anno su anno, segno che certe scelte stanno pagando in ogni senso e che i giocatori le hanno apprezzate, tanto da far crescere anche il loro attach rate.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare è disponibile per PC, Xbox One e PS4. Activision ha promesso che Infinity Ward ha delle sorprese in serbo per i giocatori.