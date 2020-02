Call of Duty: Modern Warfare, Activision promette altre sorprese da Infinity Ward

Activision ha promesso che Infinity Ward ha in serbo altre sorprese per i giocatori di Call of Duty: Modern Warfare, l'ultimo capitolo della serie attualmente disponibile per PC, Xbox One e PS4. A dirlo è stato il presidente Rob Kostich durante il recente resoconto finanziario del gruppo agli azionisti, svelando anche che ci sono già piani a lungo termine per il gioco.



Kostich ha ricevuto numerose domande dagli investitori riguardanti Call of Duty: Modern Warfare, comprese alcune inerenti al coinvolgimento dei giocatori, ai ricavi e a cosa giocatori e azionisti possono attendersi per il futuro.



Le risposte di Kostich sono state vaghe, ma puntuali: "Spetta a noi in questo momento realizzare grandi contenuti e per questo gioco abbiamo intenzione di farlo a lungo. A iniziare dalla Stagione 2, che sarà lanciata la prossima settimana, abbiamo una grande programmazione di contenuti in arrivo. Oltre a ciò abbiamo anche delle sorprese in serbo. In linea di massima, quindi, pensiamo che il 2020 sarà migliore dell'anno precedente per Call of Duty. Vi faremo sapere di più in seguito."



Anche senza ulteriori dettagli, i fan di Call of Duty: Modern Warfare si sono subito lanciati nelle più ardite speculazioni per cercare di capire cosa li attenda, basandosi anche sulle varie indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, tra le quali una che parla di modalità di gioco indicate nei file di gioco ma mai lanciate.



Activision ha già annunciato che nell'autunno 2020 ci sarà un nuovo Call of Duty, ma ha anche indicato Call of Duty: Mobile e il mobile in generale come la sua piattaforma di riferimento. Quali altre novità ci attendono?