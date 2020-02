The Last of Us 2, Ellie e Joel diventano paperi per la linea CosplayDucks

The Last of Us 2 stringe una nuova collaborazione che trasforma Ellie, Joel e gli altri personaggi in paperi per la linea CosplayDucks.



L'annuncio di Numskull Designs, rilanciato da Naughty Dog su Twitter, apre ufficialmente i preorder per la simpatica linea di paperelle ad aprile, un mese prima rispetto all'uscita di The Last of Us: Parte II nei negozi.



I personaggi in questione sono quattro: oltre ai già citati Ellie e Joel, a subire la trasformazione sono stati anche Tess e un Clicker. Parliamo tuttavia di un brand che è solito stringere collaborazioni a sfondo videoludico.



In precedenza hanno ricevuto infatti il medesimo trattamento Claire, Chris, Jill e Leon di Resident Evil, Dr. Eggman e Sonic, il DOOM Slayer e i suoi nemici più caratteristici, il Vault Boy di Fallout e i combattenti di Street Fighter, per citarne solo alcuni.



La pagina ufficiale dei CosplayDucks consente di osservare nel dettaglio i vari modelli ed eventualmente procedere all'acquisto.





Endure, survive, quack... 🐾



Introducing official #TheLastofUs TUBBZ #CosplayingDucks! 🎉



Joel + Ellie + Tess + The Clicker join the highly collectable & quirky figurine line this April! 🛁



Preorder yours: https://t.co/oZSKstE7Ce 🦆 pic.twitter.com/skvbjhRTmb — Numskull Designs 💀 (@NumskullDesigns) February 7, 2020