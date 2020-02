Call of Duty: Mobile, Activision: il mobile è la nostra piattaforma di riferimento

Call of Duty: Mobile sta riscuotendo un enorme successo, tanto che Activision ha dichiarato che il mobile è la sua nuova piattaforma di riferimento nel corso dell'ultimo incontro con gli investitori.



"Utilizzando Call of Duty come esempio, possiamo dire che con l'introduzione di Call of Duty: Mobile abbiamo aumentato la nostra base d'utenza da 40 a 100 milioni di giocatori in meno di un anno", ha detto il CEO Bobby Kotick.



"E ci aspettiamo una crescita significativa per il franchise di Call of Duty nel 2020 rispetto al 2019, sia in relazione a questo dato che ad altre iniziative non ancora annunciate e legate al brand. Il mobile, nei fatti, è la nostra piattaforma di riferimento."



"Call of Duty: Mobile utilizza un modello free-to-play: un approccio che si traduce in un rapido coinvolgimento per un'ampia comunità di giocatori con l'opzione di acquistare oggetti digitali e servizi, ma anche di generare ricavi tramite pubblicità."



"Abbiamo realizzato un gran bel gioco per i dispositivi mobile, e ora i nostri franchise hanno la capacità di attrarre un pubblico sostanzialmente maggiore rispetto al passato."



"Stiamo dunque lavorando sodo per creare altre esperienze mobile di qualità basate sulle nostre proprietà intellettuali più importanti."