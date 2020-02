Anthem, decorazioni natalizie ancora online, Bioware ha abbandonato il gioco?

Bioware non ha ancora rimosso le decorazioni natalizie da Anthem. Il dettaglio è stato fatto notare online da Sam Loveridge di Games Radar e ha subito portato molti a concludere che Bioware abbia abbandonato il gioco. Del resto siamo al 7 febbraio, quindi è passato esattamente un mese da quando tradizionalmente sarebbero dovute essere tolte dai server.



In risposta al tweet di Loveridge, in tanti hanno fatto notare come ormai solo un'ipotetica fase due di Anthem possa salvare il gioco, ossia una sua revisione totale con l'aggiunta di molti nuovi contenuti. Né Bioware, né Electronic Arts hanno mai confermato il progetto, ma più volte è stato detto che Anthem non sarebbe stato abbandonato... dai giocatori sì, ma questa è un'altra storia, come si suol dire.



Per fare un parallelismo, nei commenti è stato fatto notare che altri titoli in stato di abbandono stanno soffrendo dello stesso problema, come ad esempio Heroes of the Storm di Blizzad, anch'esso con ancora le decorazioni natalizie, e The Division 1, che addirittura ce le ha dal Natale precedente.



La notizia non dovrebbe stupire chi ha seguito le vicende di Anthem, che tra ribassi di prezzo a livello di un caffè e lunghi periodi di silenzio sugli aggiornamenti, versa da mesi in cattive acque. I più cattivi direbbero dal lancio, ma noi non vogliamo esagerare.



Decided to have a dip back into Anthem. The fact that all the Christmas decs are still up made it feel even sadder pic.twitter.com/HQlN668H2e — Sam Loveridge (@apacherose3) February 7, 2020