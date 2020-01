Anthem, su Amazon la versione Xbox One costa ormai quanto un caffè

Amazon sta vendendo la versione Xbox One di Anthem a 4,99€. Si tratta del prezzo più basso toccato dal gioco, quasi quello di un caffè (con cornetto, magari), che ne dimostra anche, per l'ennesima volta, il fallimento.



Per la cronaca, la versione PC, solo digitale, è venduta a 9,99€, mentre quella PS4 a 13,40€. Non sappiamo se quella della versione Xbox One sia solo un'offerta temporanea o se sia un ribasso di prezzo praticato fino a esaurimento scorte, ossia per dare una pulita ai magazzini. Ciò che è certo è che da qui a dieci anni di Anthem non si parlerà di certo, almeno non in questa forma.



Anthem, versione Xbox One, su Amazon



Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Anthem.