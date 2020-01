PS5, è questa l'interfaccia del devkit?

Su 4Chan è stata pubblicata l'immagine di quella che viene spacciata come l'interfaccia del devkit di PS5. Difficile dire se sia vera o falsa, a meno di non avere accesso a un devkit di PS5, ma sicuramente non va presa come l'interfaccia utente della console stessa, che sarà molto diversa.



Chi ha pubblicato l'immagine, tal PS5 Interface, afferma di lavorare in un grande studio (non specificato) che già dispone dei devkit della console. Secondo lui si tratta della prima immagine dell'UI di PS5 visibile su internet.



Un secondo presunto sviluppatore, che ha postato con un nickname anonimo, ha aggiunto che è normale che non girino molte immagini del devkit di PS5, il cui accesso è limitato a poche persone per studio. Pare inoltre aver confermato la bontà dell'immagine, affermando però che essendo un devkit è normale che ci siano solo funzioni di debug e poco altro. Inoltre non è strano che somigli a una versione modificata dell'interfaccia utente di PS4, visto che i produttori hardware non perdono troppo tempo a rifinire le interfacce dei devkit, che servono solo per lavorare.