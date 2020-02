Steam ha totalizzato 95 milioni di utenti attivi mensili nel 2019

Steam ha visto aumentare i propri utenti attivi mensili nel corso del 2019, arrivando a quota 95 milioni: un incremento importante rispetto all'anno precedente, quando gli utenti erano 90 milioni.



Si tratta tuttavia solo di uno dei risultati annunciati dalla piattaforma Valve nel proprio resoconto annuale, in cui viene evidenziato anche un aumento dei ricavi per i suoi partner year-over-year, e che ha chiuso l'anno con i saldi di maggior successo di sempre.



Molti numeri devono ancora essere rivelati e troverranno posto in una serie di approfondimenti in arrivo, ma per il momento è stato annunciato che i nuovi giochi hanno riscosso un successo maggiore su Steam nel corso del 2019, totalizzando incassi mediamente superiori.



Si è parlato infine di Steam Labs, il luogo che Valve utilizza per testare le nuove feature sperimentali di Steam, e che ha generato 2,7 miliardi di impression, 57 milioni di visualizzazioni e facilitato l'aggiunta alla lista dei desideri per oltre 29.000 giochi.