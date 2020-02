The Wonderful 101: Remastered avrà un'interfaccia ottimizzata, dice Platinum Games

The Wonderful 101: Remastered vanterà una interfaccia ottimizzata rispetto alla versione originale: lo ha annunciato Platinum Games per bocca del director Hideki Kamiya.



"In The Wonderful 101 la telecamera si muove a seconda di ciò che accade sullo schermo, diventando un'inquadratura dall'alto o da dietro alle spalle", ha detto Kamiya. "A volte è addirittura simile a quella di uno sparartutto, con il giocatore che preme un determinato pulsante per sparare."



"In tal senso credo ci siano degli elementi dell'interfaccia utente che non sono ottimizzati come vorremmo", ha continuato il director. "Alcuni giocatori si sono ritrovati confusi per via di alcuni cambiamenti nel gameplay e non sapevano quale pulsante premere o cosa fare."



"Sono questi gli aspetti del gioco che vogliamo modificare, così da creare un'esperienza più intuitiva e divertente per gli utenti", ha concluso Hideki Kamiya.



Nel frattempo, la campagna Kickstarter di The Wonderful 101: Remastered continua a macinare numeri: al momento ha raggiunto gli 1,35 milioni di dollari raccolti.