PlayStation è il brand preferito dai Millennial, Xbox quello della Generazione Z

PlayStation è il brand preferito dai Millennial, mentre Xbox è quello a cui la Generazione Z è più legata: lo rivela un'anticipazione dello studio realizzato da MBLM.



Stando a questa ricerca, i nati dal 1981 al 1996, ovverosia i cosiddetti Millennial, indicano PlayStation come il loro brand preferito, ponendolo in classifica davanti ad Amazon e Target.



La Generazione Z, dunque le persone nate dal 1995 al 2012, hanno invece espresso una preferenza per il brand Xbox. Non sono chiari tuttavia i motivi: è possibile si tratti di un effetto nostalgia nei confronti di franchise come Halo, o magari della popolarità di Minecraft.



I risultati completi dello studio verranno pubblicati il 14 febbraio, dunque per allora conosceremo esattamente le percentuali e le motivazioni dietro determinate scelte.



Di certo sia per PlayStation che per Xbox ci troviamo di fronte a un esito significativo, visto che era possibile esprimere le proprie preferenze da una base di 56.000 differenti brand.