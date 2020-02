Disney+, il 36% degli abbonati ha cancellato Netflix e Amazon Prime Video

Il 36% degli abbonati a Disney+ ha cancellato la sottoscrizione alle altre piattaforme di streaming, come Netflix e Amazon Prime Video.



La notizia arriva dall'ultimo incontro con gli investitori, lo stesso in cui sono stati annunciati i 28,6 milioni di abbonati a Disney+, e riporta uno studio secondo cui il 36% degli utenti ha preferito cancellare le precedenti sottoscrizioni.



Il medesimo report vede il 49% degli intervistati considerare Disney+ valido quanto Netflix, mentre un 23% ritiene il servizio della casa di Mickey Mouse superiore.



Per quanto riguarda invece il confronto con Amazon Prime Video e Hulu, il 37% degli utenti ritiene Disney Plus superiore come piattaforma streaming: percentuali davvero interessanti, considerata la giovinezza del servizio.



Nel corso dell'incontro con gli investitori, il CEO e presidente Disney, Bob Iger, ha aggiunto che il 50% degli abbonati a Disney+ hanno guardato dei film oltre alle serie televisive.