Disney+ ha già 28 milioni di abbonati. A svelarlo è stata Disney stessa durante il suo recente resoconto finanziario. Si tratta di un grosso salto in avanti rispetto ai 10 milioni di abbonati annunciati dopo i primi giorni di avvio del servizio stile Netflix, considerando anche che Disney+ ha appena due mesi di vita.



L'alto numero di abbonati dimostra altre due cose: la prima è che il successo dei primi giorni non era dovuto soltanto alla settimana gratuita e la seconda che c'è davvero fame di abbonamenti simili. L'obiettivo della casa del topo è di raggiungere i 60-90 milioni di abbonati entro il 2024 e, visto l'inizio, ci sembra tutt'altro che irraggiungibile.



Ovviamente Disney+ è stato favorito dai numerosi franchise Disney amatissimi dal pubblico già inclusi nel servizio e da nuove serie come Star Wars: The Mandalorian, apprezzatissime dai fan della saga. Anche l'arrivo di serie Marvel inedite avrà ingolosito sicuramente il pubblico pagante.



Presto inoltre ci sarà sicuramente un aumento consistente di abbonati, visto che Disney+ sta per sbarcare in Europa, Italia compresa. Staremo a vedere come reagirà il pubblico del vecchio continente alla nuova offerta.