One Piece Bon! Bon! Journey!! porta Rufy e la sua ciurma su iOS e Android

Bandai Namco ha ufficializzato One Piece Bon! Bon! Journey!! un nuovo gioco dedicato al celebre manga di Eiichiro Oda. Grazie a questo gioco per Android e iOS potremo vivere una simpatica avventura con Rufy, Zoro, Nami e tutta la loro ciurma.



Il gioco è previsto per un generico 2020 ed è un match three con qualche elemento avventuroso. Solo che al posto di pietre preziose dovremo allineare i volti dei celebri protagonisti di One Piece. Ognuno di loro, quando attivato, scatenerà alcune tra le mosse più spettacolari viste in azione nel manga o nel cartone animato. Ci saranno, ovviamente, scontri con i più celebri personaggi creati da Oda, alcuni dei quali si uniranno alla nostra ciurma.



Nessun pokémon, nonostante la passione dell'autore di One Piece per Pokémon Go.



Oltre ai livelli puzzle sarà possibile creare la propria isola nella quale collezionare i Bonbon del titolo. Si potranno costruire edifici, coltivare la terra e vedere la propria ciurma perdere allegramente tempo come nell'anime. Nel caso in cui voleste preregistrarvi, a questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli.



One Piece Bon! Bon! Journey!! è al momento previsto in inglese e francese e la sua pubblicazione è prevista per un generico 2020 su Android e IOS. Il gioco sarà free-to-play con microtransazioni.