The Mandalorian e le serie Disney+ in arrivo su Sky Q come Netflix?

The Mandalorian e le altre serie di Disney+ potrebbero approdare su Sky Q, come avvenuto alcuni mesi fa con Netflix.



Secondo una fonte anonima, Disney e Sky stanno discutendo tale possibilità di modo da renderla utilizzabile fin dal lancio della piattaforma in Europa.



Laddove l'operazione dovesse ripercorrere quanto fatto con Netflix, gli abbonati a Sky potrebbero accedere a Disney+ utilizzando il decoder Sky Q e pagando un abbonamento a prezzo ridotto.



La stessa fonte ha peraltro riferito che Disney starebbe cercando di mettere a punto delle sottoscrizioni pensate per i soli dispositivi mobile, come già sperimentato dai suoi competitor.