Disney+, data di uscita anticipata in Italia, ecco i dettagli e i prezzi in euro

Disney+ arriverà prima del previsto in Europa, o almeno in parte del Vecchio Continente, con data di uscita anticipata al 24 marzo 2020 in Italia e vari altri paesi europei e prezzi ufficiali dell'abbonamento in euro.



A partire dal 24 marzo sarà dunque possibile accedere ufficialmente alla sezione italiana di Disney Plus, che ora ha anche un prezzo ufficiale in euro: il nuovo servizio di video in streaming su abbonamento prevede un costo di 6,99 euro al mese o 69,99 euro all'anno.



Nel medesimo giorno, Disney+ verrà lanciato anche in Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera, mentre in altri paesi come Belgio, Scandinavia e Portogallo arriverà successivamente nel 2020, probabilmente verso l'estate.



Disney+ contiene i numerosi contenuti e prodotti degli universi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic oltre a contenuti esclusivi tra film, serie TV e documentari. Tra i titoli più attesi, al momento del lancio sarà disponibile The Mandalorian, oltre a varie altre produzioni originali oltre al vasto catalogo passato del conglomerato Disney, Marvel e Fox.



Disney+ potrà essere visto su numerosi dispositivi tra PC, smartphone, tablet e console, con la possibilità di utilizzare 4 streaming simultanei per ogni account, con download illimitati ma su un numero massimo di dieci dispositivi. Per ogni abbonamento è inoltre possibile impostare fino a sette profili diversi, con regolazioni differenti e controlli parentali.