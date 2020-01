Fortnite: Ninja si schiera contro il ban di Epic Games ai segnali per la tregua

Ninja a quanto pare non è affatto d'accordo con questa iniziativa di Epic Games, sostenendo che, sebbene capisca che vedere giocatori che ruotano o si muovono in maniera strana senza colpirsi a vicenda sia alquanto bizzarro, queste iniziative vengono utilizzate anche per compensare una scarsa mobilità dei personaggi sulla mappa. Senza considerare inoltre che le restrizioni possono essere male interpretate, come la questione di saltare che rappresenta una delle manovre principali per evitare i colpi.



Anche altri giocatori molto noti della scena di Fortnite, come BenjyFishy, sono d'accordo con Ninja nel considerare eccessivamente restrittive le nuove norme introdotte da Epic Games.





I can see where epic is coming from, as a spectator seeing teams and players rotating and not shooting and swinging pick axes can seem odd but with no rotation items at all professional players understand when the time to fight actually is. Also, jumping? Best way to dodge snipes pic.twitter.com/NenfqxdK12