Netflix febbraio 2020: novità film e serie tv

Netflix si prepara ad un febbraio 2020 ricco di film e serie tv estremamente interessanti che vanno dal debutto dei film dello Studio Ghibli al ritorno di Better Call Saul. Scopriamo assieme tutte le novità.



L'arrivo di 21 capolavori dello studio Ghibli è sicuramente uno degli aspetti più interessanti del programma di Netflix di febbraio 2020. Porco Rosso, Kiki - Consegne a domicilio e Il castello nel cielo sono solo i primi film ad arrivare.



Febbraio 2020 non si esaurisce di certo qui: arriverà anche la quinta stagione di Better Call Saul, la seconda di Narcos: Messico e di Altered Carbon.



Ecco il programma completo:





1 febbraio - Un posto tranquillo

1 febbraio - Homeland: stagione 6

1 febbraio - Quella sporca dozzina

1 febbraio - Guardia del Corpo

1 febbraio - Sex and the city 2

1 febbraio - Il castello nel cielo

1 febbraio - Kiki - Consegne a domicilio

1 febbraio - Porco rosso

7 febbraio - Locke & Key: stagione 1

12 febbraio - P.S. Ti amo ancora

13 febbraio - Narcos: Messico: stagione 2

14 febbraio - Le ragazze del centralino: stagione finale

20 febbraio - Amabili resti

24 febbraio - Better Call Saul: stagione 5

26 febbraio - I am not ok wit this: stagione 1

26 febbraio - Ash vs. Evil Dead: stagione 3

27 febbraio - Altered Carbon: stagione 2

28 febbraio - Formula 1: Drive to survive: stagione 2

28 febbraio - The Good Place: stagione 3