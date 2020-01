Pokémon GO: Latios e Latias tornano nel Weekend di Raid Speciali

Nel momento in cui scriviamo i Pokémon Leggendari Latios e Latias sono ufficialmente tornati su Pokémon GO, il titolo mobile sviluppato e pubblicato gratuitamente da Niantic Labs su smartphone android e dispositivi iOS. Tuttavia avrete pochissimo tempo per affrontarli: resteranno disponibili solo questo fine settimana.

Oggi, sabato 25 gennaio 2020, e domani domenica 26 gennaio 2020, si terrà infatti su Pokémon GO un nuovo weekend di Raid Speciali, i cui protagonisti sono appunto Latios e Latias. Per tutto il fine settimana potrete affrontarli nei Raid Leggendari di Livello Cinque, naturalmente è consigliabile farlo con una squadra di almeno cinque giocatori di buon livello. Sia Latios che Latias sono presenti anche in forma shiny / cromatica: se non li avete ancora registrati nel PokéDex, il prossimo appuntamento potrebbe ripresentarsi poi la prossima estate.

Latios e Latias non sono l'unico motivo per tornare a giocare a Pokémon GO questo fine settimana: è già cominciato, infatti, l'evento dedicato al Capodanno Cinese 2020.