PSN, 12,48 miliardi di dollari di ricavi per Sony

Stando all'ultimo resoconto finanziario di Sony, nel 2019 il PSN ha prodotto ricavi complessivi per 12,48 miliardi di dollari. Di questi, 9,28 miliardi di dollari sono arrivati dal PlayStation Store, ossia dalla vendita di giochi completi, DLC e dalle microtransazioni, mentre i restanti 3,20 miliardi di dollari sono arrivati dagli abbonamenti PlayStation Plus e PlayStation Now (sicuramente più dal primo che dal secondo).



Il mercato digitale di Sony si conferma ancora una volta una delle sue principali fonti di introiti, tra i 38,8 milioni di abbonati PlayStation Plus, i giocatori attivi su PS4 che acquistano beni digitali e gli abbonati a PlayStation Now. Considerate che complessivamente i ricavi dichiarati da Sony nel 2019 sono stati 21,27 miliardi di dollari, quindi più della metà vengono dal PSN. Ciò fa ben capire come mai Sony miri a espandere la sua presenza nel digitale nei prossimi anni, rendendolo ancora più centrale per PS5 e, probabilmente, non solo.



Staremo a vedere quali saranno quindi le mosse future della compagnia, che ancora deve svelare completamente i suoi piani, nonostante i segni dell'ingresso nella nuova generazione non manchino.