Instagram, ricavi mostruosi nell'ultimo anno

Stando a un resoconto pubblicato da Bloomberg, nell'ultimo anno, il 2019, Instagram ha prodotto ricavi per 20 miliardi di dollari. Un'enormità, ma allo stesso tempo un dato che non stupisce considerando gli accessi della piattaforma.



Facebook acquistò Instagram nel 2012 per 715 milioni di dollari e da allora la piattaforma di foto e video sharing è cresciuta esponenzialmente, diventando il social network più popolare al mondo. Nel 2018 aveva più di un miliardo di utenti e le sue pubblicità non sono mai state viste come troppo intrusive. I 20 miliardi di dollari di ricavi corrispondono a un quarto dei ricavi complessivi dell'intera Facebook.



Da notare che Instagram ha generato più ricavi di YouTube, che si è fermata a 15 miliardi di dollari, nonostante l'apparente esposizione più massiccia. A spendere maggiormente in pubblicità su Instagram sono i piccoli brand, che possono sfruttare il sistema di shopping integrato della piattaforma per aumentare le vendite.



Se il successo di Instagram si manterrà costante, nei prossimi anni i suoi ricavi non potranno che aumentare. Insomma, le foto dei gattini e delle gattone (si scherza) rendono moltissimo al buon Zuckerberg.