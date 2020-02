The Wonderful 101: Remastered arriva su Switch e forse su PC e PS4 grazie a Kickstarter

Platinum Games ha finalmente annunciato la campagna Kickstarter di The Wonderful 101: Remastered. Il gioco è previsto per Nintendo Switch ad aprile 2020, ma con sufficiente successo arriverà anche su PC e PS4.



Dopo tanti rumor, la campagna Kickstarter di The Wonderful 101 - Remastered è finalmente partita. Il gioco sarà sviluppato inizialmente per Nintendo Switch, ma sono previste anche le versioni PC e PS4.





Superando i 250 mila dollari, infatti, il gioco arriverà su PC attraverso Steam. Con mezzo milione di dollari, invece, il gioco approderà anche su PlayStation 4. I successivi scaloni (Xbox One? Stadia? Next-gen?) sono ancora oscurati, ma essendo il progetto già a 70mila dollari crediamo saranno svelati a breve.



The Wonderful 101, conosciuto originariamente in Giappone come Project P-100, è un particolare action game con elementi strategici sviluppato da Platinum Games per Wii U.



Con una struttura simile a quella di Pikmin, ci troviamo a controllare un gran numero di super-eroi, ognuno caratterizzato da un proprio aspetto specifico e abilità particolari. Questi personaggi agiscono come una folla più o meno organizzata, con il giocatore che si trova ad indirizzarli contro alle varie minacce che investono le città che fanno da ambientazione al gioco, rappresentate da attacchi di specie aliene che tentano di invadere la Terra.



The Wonderful 101: Remastered dovrebbe essere pronto ad aprile 2020. Basteranno 33 euro per la versione digitale. Con un contributo maggiore si potrà ricevere la versione fisica. Con circa 4,500 euro si potranno ricevere un sacco di bonus e gadget, tra i quali c'è un meraviglioso controller brandizzato e la possibilità di essere bloccati su Twitter da Kamiya.



A questo indirizzo è possibile trovare la pagina Kickstarter.