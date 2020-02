Animal Crossing: New Horizon, gli abitanti indossano veri vestiti in questo video

Gli abitanti di Animal Crossing: New Horizon indosseranno veri vestiti. Non brutte texture, o strani poligoni sui loro corpi, ma veri e propri vestiti, in tutta la loro sciccosa comodità.



Ogni notizia di Animal Crossing: New Horizon può sembrare folle per tutti coloro che non seguono l'amatissima serie di Nintendo. Eppure nel piccolo universo di Nintendo anche il fatto che i diversi abitanti del villaggio indossino dei vestiti e non delle semplici texture colorate fa scalpore.



Evidentemente tutti vogliono essere eleganti come il bellissimo Nintendo Switch a tema Animal Crossing: New Horizon.



Per mostrare questa novità, Nintendo ha pubblicato una miriade di nuove immagini dei vestiti e di come stanno sugli abitanti del gioco. gameXplein ha creato un lungo filmato nel quale ne mostra un bel po' di queste combinazioni. In questo modo possiamo ammirare sia i tanti stili disponibili nel gioco, sia fare la conoscenza di qualcuno tra i potenziali vicini che abiteranno le nostre isole, quando Animal Crossing: New Horizon uscirà su Nintendo Switch. Mi raccomando, se non vedete il vostro abitante del villaggio preferito non preoccupatevi: potrebbe non essere semplicemente stato mostrato dalla grande N.