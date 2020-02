Twitch, Nickmercs precede Tfue nella classifica dei 10 streamer più ricchi

LittleLoans ha condotto uno studio per tentare di scoprire chi è lo streamer più ricco di Twitch. Una classifica divenuta piuttosto interessante: con l'addio di Ninja e Shroud, infatti, il confronto è piuttosto serrato. A spuntarla, per ora, è Nickmercs che precede Tfue e TimTheTatman.



La classifica cerca di organizzare gli streamer in base al loro semplice guadagno attraverso la piattaforma di Amazon, senza considerare eventuali guadagni legati a sponsorizzazioni varie. Da questa analisi è emerso che Nickmercs dovrebbe essere lo streamer più pagato del momento con oltre 1,5 milioni di dollari in un anno. Nonostante abbia "solo" 3 milioni di follower, Nickmercs è riuscito a fidelizzarne 370mila, di cui 120 mila di Tier 1 (4,99 euro al mese), 9 mila di Tier 2 (9,99 euro al mese) e 13mila di Tier 3 (24,99 euro al mese).



Tfue ha una base di fan enorme, ben 7,3 milioni di fan, ma un numero più basso di abbonamenti dei diversi Tier, rispettivamente 89mila, 3mila e 3,5mila per un totale di circa 1,4 milioni di dollari. In terza posizione TimTheTatman con 4,1 milioni di fan e 384mila abbonati. DrDisrespect si accontenta della medaglia di legno con 3,8 milioni di fan e 330mila abbonati.



Solo cinque le donne presenti nella Top 100: Amouranth è 34esima con quasi mezzo milione di dollari all'anno, Pokimane 43esima con circa 351mila dollari, Loeya è 54esima con 314mila, BrookeAB è 69esima con poco più di 256mila dollari e infine LilyPichu è 79esima con 136mila dollari all'anno. Cifre notevoli, ma molto diverse da quelle guadagnate da Ninja e PewDiePie.



Ecco la classifica completa:





Nickmercs - 1,516,358 dollari Tfue - 1,414,518 dollari TimTheTatman - 1,378,412 dollari DrDisrespect - 1,189,073 dollari MOONMOON - 1,172,007 dollari xQcOW - 1,186,742 dollari Summit1G - 1,104,044 dollari AdmiralBahroo - 1,134,809 dollari DrLupo - 993,468 dollari MontanaBlack88 - 824,737 dollari