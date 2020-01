Twitch: Pokimane gioca a Fortnite con un ragazzo, che viene scoperto e picchiato dalla fidanzata

La popolarità di Pokimane su Twitch è in grande ascesa ma a quanto pare non tutti sono in grado di capire quando una persona sta semplicemente giocando a Fortnite con una delle streamer più famose del mondo, come dimostra questo caso di un ragazzo picchiato dalla fidanzata quando scoperto nel corso di una sessione multiplayer.



Per "sessione multiplayer", in questo caso, intendiamo precisamente quanto scritto senza alcuna accezione maliziosa, contrariamente a quanto possa aver pensato la fidanzata in questione. Come visibile (o meglio udibile) nel frammento di video riportato qui sotto, durante un livestream su Fortnite, la streamer Pokimane è stata testimone di un evento di "violenza domestica" dettata da gelosia decisamente infondata, visto che nonostante l'avvenenza della ragazza quello che stava andando in scena era semplicemente una partita a Fortnite in multiplayer.



Nel video possiamo dunque vedere Pokimane nel corso della partita, quando a un certo punto durante la comunicazione irrompe una voce di ragazza alquanto adirata, a cui seguono degli "ow" come se il ragazzo stesse subendo dei colpi da parte della fidanzata, evidentemente convinta che il giovane stesse facendo altro con la streamer, o qualcosa del genere.



Pokimane ha colto l'occasione per dare una prova delle sue capacità di consulente di coppia (a quanto pare una sua precedente occupazione) spiegando con calma che non è il caso di arrabbiarsi perché il proprio partner gioca ai videogiochi con una persona del sesso opposto e come questo dimostri chiaramente una mancanza di fiducia nella coppia.