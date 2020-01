Magic: The Gathering Arena, Theros oltre la morte è disponibile su Epic Games Store

Wizards of the Coast annuncia che Theros oltre la Morte, il nuovo set di carte aggiuntivo per Magic: The Gathering Arena, è disponibile da oggi su Epic Games Store e in arrivo come nuovo set di carte fisiche per il gioco di carte collezionabili in questa settimana.



Magic: The Gathering Arena si arricchisce dunque di un nuovo set che ci trasporta nell'ambientazione di Theros, uno dei piani più apprezzati dagli utenti dello storico gioco di carte. L'espansione arriverà in forma fisica, ovvero di carte vere e proprie, a partire dal 24 gennaio e potete ricevere maggiori informazioni su questa versione videoludica nello Speciale che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi.



Oltre alle nuove carte e all'ambientazione, Theros oltre la morte porta con sé anche alcune novità in termini di gameplay, come l'introduzione delle meccaniche di Fuga, Costellazione e Devozione che arricchiscono la struttura storica della serie.



Una caratteristica molto peculiare di Theros oltre la morte, all'interno dell'universo Magic, è peraltro la sua ambientazione improntata sullo stile della mitologia greca, che rappresenta una notevole variazione rispetto allo stile fantasy più standard di molte delle altre espansioni.