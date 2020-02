The Wonderful 101: Remastered, ecco risoluzione e frame rate su Nintendo Switch

The Wonderful 101: Remastered punterà alla risoluzione di 1080p in modalità docked (720p in modalità portatile) su Nintendo Switch, con un frame rate di 60 fps.



Lo ha rivelato Platinum Games mentre continuano a crescere le cifre della campagna Kickstarter, attualmente a quota 1,27 milioni di dollari con ben 29 giorni ancora disponibili.



Il grande successo dell'iniziativa per il finanziamento di The Wonderful 101: Remastered, che approderà anche su PC e PS4, ha spinto il team a introdurre nuovi stretch goal.



E così, raggiunto l'obiettivo della modalità Time Attack dopo il milione di dollari, ci stiamo avvicinando agli 1,5 milioni che segneranno la realizzazione dell'avventura bidimensionale Luka's First Mission e a uno stretch goal completamente nuovo qualora si raggiungessero gli 1,75 milioni.



Di che si tratta? Un completo remix della colonna sonora, che a quanto pare includerà anche un ospite speciale segreto. Per saperne di più, tuttavia, bisognerà attendere ancora un po'!