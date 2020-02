Fairy Tail rinviato, nuova data di uscita annunciata da Koei Tecmo

Fairy Tail è stato rinviato da Koei Tecmo, che ha annunciato la nuova data di uscita: anziché debuttare il 19 marzo, il gioco arriverà il 25 giugno su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.



Il rinvio di Fairy Tail è dovuto al desiderio di migliorare ulteriormente l'esperienza, così da poter offrire agli utenti un gioco che corrisponda alle loro aspettative.



Il Producer Keisuke Kikuchi ha commentato: "Sono veramente dispiaciuto per il ritardo di FAIRY TAIL e per l'inconveniente causato ai nostri fan, ai partner e a tutte le parti interessate che non vedono l'ora che arrivi questo titolo. Desideriamo dedicare maggiore attenzione al gioco, in modo da offrire la più alta qualità possibile e un'esperienza davvero coinvolgente."



"Lavoreremo sodo per migliorare gli effetti magici, gli effetti delle event scene, per migliorare l'equilibrio del gioco e altro ancora! Parleremo dei miglioramenti in modo più dettagliato nei prossimi mesi. Questo ritardo ci consentirà di assicurarti un gioco molto più soddisfacente. Grazie per la vostra comprensione!"



Recentemente è stata annunciata anche una Digital Deluxe di FAIRY TAIL, che include un costume speciale Grand Magic Games, un Lacrima set bonus e un costume DDX Limited Ryza per Lucy!



Acquistando qualsiasi versione del gioco, fisica o digitale, entro un tempo limitato dal lancio permetterà ai giocatori di sbloccare in anticipo il costume speciale di Ezra, che verrà svelato prossimamente.