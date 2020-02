Google Maps: nuova icona, funzionalità e tab per i 15 anni della piattaforma

Google Maps introduce una nuova icona, funzionalità extra e tab in occasione dei festeggiamenti per i 15 anni della piattaforma, insieme a un leggero redesign dell'app.



L'icona rappresenta la novità più rilevante di Google Maps, abbandonando il disegno della mappa in favore di una sorta di spilla caratterizzata dai colori di Google.



Per quanto riguarda invece l'app, troviamo un aspetto leggermente modificato con due tab nella parte bassa con contribuiti e aggiornamenti, nonché la trasformazione dello spazio "per te" in un più funzionale "salvati".



Le modifiche sono figlie di una serie di scelte effettuate di recente da Google per l'applicazione Maps, che tendono a enfatizzare il contributo degli utenti e la possibilità di seguire le attività di altre persone. Proprio queste feature guadagnano una certa rilevanza.



Per quanto riguarda le nuove funzionalità, si parla di un debutto a marzo con informazioni aggiuntive sui trasporti pubblici, nella fattispecie il loro eventuale affollamento, la temperatura, l'accessibilità per le sedie a rotelle e altri dettagli.



Arriverà inoltre una feature legata alla realtà aumentata Live View, con una modalità molto più leggera in cui viene mostrato il luogo della nostra destinazione senza però attivare la visuale completa in 3D.



La nuova icona e le modifiche all'interfaccia di Google Maps saranno disponibili per i dispositivi iOS e Android nel corso della giornata di oggi, 6 febbraio 2020.