Doctor Strange 2, Sam Raimi sarà il regista del nuovo film Marvel?

Doctor Strange 2 vedrà Sam Raimi nel ruolo di regista? A quanto pare Marvel e Raimi stanno discutendo della possibilità di un clamoroso ritorno a diversi anni da Spider-Man 3.



Il regista originale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Scott Derrickson, ha lasciato il progetto per non meglio precisate divergenze creative, e ciò potrebbe appunto aprire la porta al ritorno di Sam Raimi.



Considerando le ambizioni horror della nuova pellicola dedicata al Doctor Strange, la scelta di Raimi potrebbe essere perfetta. Lo stesso regista è inoltre alla ricerca di una seconda chance con l'universo Marvel dopo il deludente Spider-Man 3.



L'ultimo film diretto da Raimi è stato Il Grande e Potente Oz, nel 2013. Da allora, tuttavia, ha prodotto diverse pellicole, come ad esempio The Grudge e Crawl, e lavorato come autore per la serie Ash Vs. Evil Dead.