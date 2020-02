Doctor Strange 2, alcuni personaggi morti torneranno per la Fase 4 del MCU?

Doctor Strange 2 potrebbe vedere il ritorno di alcuni personaggi morti nei precedenti film del Marvel Cinematic Universe, che potrebbero così rientrare in tempo per la Fase 4.



Stando agli ultimi rumor, infatti, in Doctor Strange in the Multiverse of Madness non rivedremo unicamente Loki, atteso con una propria serie su Disney+, ma anche altri eroi in versione alternativa.



Che significa? L'espediente del Multiverso prevede che ci siano infinite realtà parallele, in ognuna delle quali gli stessi personaggi hanno compiuto scelte diverse, hanno un aspetto differente e un differente background.



Dunque c'è chi parla della possibilità di vedere Deadpool nel film, o magari anche Wolverine e, sembra confermato, il personaggio di Miss America, proveniente da una diversa linea temporale.



I legami di Doctor Strange in the Multiverse of Madness con la serie WandaVision hanno inoltre dato adito a ipotesi sul possibile ritorno di Quicksilver, il fratello di Wanda.