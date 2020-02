Phil Spencer visita The Initiative per provare il loro nuovo gioco

Phil Spencer ha visitato gli studi di The Initiative per parlare con i componenti del team e provare il loro nuovo gioco, attualmente in lavorazione per PC e Xbox.



"Siamo stati fortunati ad avere Phil Spencer in visita presso The Initiative per fare un tour del nuovo studio, parlare di dove stia andando Xbox e, ancora più importante, impugnare il controller e provare il nostro gioco", ha scritto il design director Drew Murray.



Spencer ha commentato il tweet con altrettanto entusiasmo: "Mi sono divertito molto visitando lo studio, giocando e parlando con i componenti del team", ha scritto su Twitter. "Grazie per l'opportunità di provare il gioco."



Formato da un gruppo di talentuosi veterani dell'industria videoludica, The Initiative conta tra le proprie fila personalità del calibro di Brian Westergaard (God of War, Rise of the Tomb Raider), Daniel Neuburger (Tomb Raider), Lindsey McQueeney (Tomb Raider), Christian Cantamessa (Red Dead Redemption), Blake FIscher (The Witcher 3: Wild Hunt).



E ancora Tom Sheperd (technical director di Rockstar Games), il già citato Drew Murray (Sunset Overdrive), Chris O'Neill (Metal Gear Solid V: The Phantom Pain), Victoria Miller (producer presso Sony), Ray Yeomans (God of War) e Robert Ryan (Motive e Naughty Dog).



A qualunque cosa stia lavorando un dream team del genere, ci sono pochi dubbi sulla sua qualità. Rimane solo da capire quando il gioco verrà annunciato ufficialmente.





Great time down at the studio playing and talking to the team. Thanks for the opportunity to play @TheInitiative https://t.co/rlMfj9eYWZ — Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2020