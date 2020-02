Netflix: streaming su AV1 per risparmiare traffico dati su Android

Netflix sta cercando nuove soluzioni per alleggerire il peso degli streaming su smartphone android dei propri utenti, così da permettere loro anche di non drenare il proprio piano tariffario mobile. Una delle soluzioni possibili sarà l'adozione di AV1, un codec particolare.

AOMedia Video 1 è un codec video royalty-free e aperto, pensato proprio per la trasmissione video online, sviluppato da parte dell'Alliance for Open Media. Netflix ha intenzione di adottare proprio questo codec open source: "il nostro piano è di rilasciarlo su tutte le piattaforme, cominciando da quelle mobile che spesso presentano un piano dati limitato". Si partirà dunque dagli smartphone android, ma non resterà relegato in quest'ambito.

Vale forse la pena notare come l'arrivo del codec AV1 sarà una novità per Netflix, ma non in generale per gli smartphone android in assoluto: YouTube, ad esempio, una delle piattaforme di streaming video più note al mondo, l'ha già adottato da tempo. Coniugare AV1 con l'HD richiederà però anche una certa potenza computazionale, quindi resta da capire se davvero tutti gli smartphone android riusciranno a supportarlo senza problemi.