Doctor Strange 2, il regista abbandona il progetto per divergenze creative

Doctor Strange 2 ha perso il regista: Scott Derrickson ha annunciato di aver abbandonato il progetto per via di non meglio precisate divergenze creative con la produzione.



"Marvel Studios e Scott Derrickson hanno deciso amichevolmente di interrompere la collaborazione su Doctor Strange in the Multiverse of Madness per via di divergenze creative", ha scritto Marvel in una nota. "Rimaniamo grati a Scott per i suoi contributi al Marvel Cinematic Universe."



Dopo aver diretto il primo film del Doctor Strange, Derrickson era stato confermato per il sequel e sembrava avesse tutta l'intenzione di donare al progetto un tono horror, cosa che peraltro aveva entusiasmato il protagonista Benedict Cumberbatch.



Può darsi sia proprio questa la causa delle "divergenze creative" con Disney, intenzionata magari a donare al film atmosfere differenti.