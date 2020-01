Fortnite: modalità Liferun in arrivo, i giocatori diventeranno membri della Croce Rossa (prime immagini)

Cosa c'entrano Fortnite Capitolo 2 ed Epic Games con la Croce Rossa e il pronto soccorso? Assolutamente nulla. Ma dopo aver dato un'occhiata a questa nuova modalità di gioco in arrivo, forse capirete perché abbiamo citato gli uni e gli altri.

Si chiama Liferun, e sarà la prossima modalità di gioco inedita a debuttare all'interno del Battle Royale di Epic Games: qualcosa di mai visto prima, ad essere onesti. Questa nuova modalità di gioco, sicuramente a tempo limitato, trasformerà i giocatori di Fortnite Capitolo 2 in membri della Croce Rossa: il loro compito, infatti, sarà quello di soccorrere gli altri giocatori feriti, in quattro differenti missioni. Un modo per sensibilizzare l'utenza e dimostrare che in Fortnite non si spara e basta?

La modalità Liferun di Fortnite Capitolo 2 verrà mostrata tra pochi giorni al PAX South, dopodiché dovrebbe debuttare in tempi brevi con un nuovo aggiornamento di gioco (forse, però, non con l'Aggiornamento 11.40). Vi terremo aggiornati non appena Epic Games condividerà nuove informazioni. Eccovi intanto le prime immagini.

A new game mode called "Liferun" will be added to Fortnite very soon! It will first be showcased at PAX South in a few days. 👀



In this game mode you'll play as a Red Cross Worker racing to save the lives of characters in 4 different missions! 🏥💉



(First pic by @AdamGrenade) pic.twitter.com/nlaEhx6wP0