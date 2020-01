Hideo Kojima riceve la visita di Luca Guadagnino, che gli fa i complimenti

Hideo Kojima ha ricevuto la visita di Luca Guadagnino, che ha approfittato dell'occasione per fare i complimenti al game director giapponese con un bel messaggio sulla lavagna dello studio.



"Qui create il cinema migliore", ha scritto il regista italiano, autore di film come Chiamami col tuo nome e il remake di Suspiria, riferendosi anche e soprattutto al lavoro fatto con Death Stranding.



Guadagnino ha posato per la foto di rito davanti alla statua di Ludens, il simbolo di Kojima Productions, di fianco a Hideo Kojima, per poi autografare il Blu-Ray della sua ultima opera.



Sappiamo che Kojima è in cerca di ispirazione per il suo nuovo horror game: che abbia chiesto a Guadagnino qualche dritta?