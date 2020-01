Apex Legends, evento Gran Soirée: date, modalità, dettagli e trailer

Apex Legends vedrà l' evento Gran Soirée svolgersi dal 14 al 28 gennaio: il battle royale potrà contare su nuove modalità a tempo limitato e tanti premi. Preparati a due settimane davvero movimentate! Con una modalità diversa ogni due giorni e un mix di grandi classici e novità, il divertimento è assicurato. Scopri il percorso evento a premi, sblocca ricompense esclusive e acquista i nuovi oggetti cosmetici in stile art déco nel negozio. Per un evento così chic, sfoggiare skin eleganti è d'obbligo! Brad Pettigrew, product manager del team di Apex Legends , è qui per darci una piccola anteprima. Ciao a tutti! Sono SaladGuy-RSPN e sono tornato per presentarvi l'evento Gran soirée, che dal 14 al 28 gennaio ci farà fare un tuffo nei magnifici anni '20. Novità dell'evento Modalità di gioco a rotazione Cimentatevi in una modalità diversa ogni due giorni, tra grandi classici e novità.

Sette modalità a tempo limitato disponibili a rotazione

Il nuovo decennio inizia in grande stile! L'evento Gran soirée sarà caratterizzato da sette modalità a tempo limitato, ciascuna disponibile per due giorni. Tornerà Armati e pericolosi, ma ci saranno anche nuove modalità come La rivincita dei manichini e altro ancora. Non vogliamo rivelare troppo, però, e lasceremo a voi il gusto della scoperta.



Percorso a premi e ricompense sempre più prestigiose

Abbiamo modificato le sfide evento integrando un nuovo sistema che consentirà a tutti di sbloccare più ricompense in più modi diversi. Completando le sfide otterrete dei punti. Più punti accumulate, più premi riceverete.



Insieme a ciascuna modalità arriverà un set di tre nuove sfide, dal valore totale di 1.000 punti. Grazie a questo sistema non sarà necessario giocare ogni giorno, ma chi prova ogni singola modalità riceverà uno speciale badge. E niente paura: nel corso dell'evento sarà ancora possibile continuare a far salire di livello il pass battaglia.



Weekend di sfide bonus

Se volete completare un set di sfide evento aggiuntive e ottenere fino a 500 punti, non dimenticate di giocare nel weekend. Le sfide bonus saranno disponibili dalle 19:00 del 17 gennaio alle 19:00 del 20 gennaio.



Negozio dell'evento

Proprio come con gli eventi passati, anche a Gran soirée verrà dedicata una sezione all'interno del negozio. Troverete un mix di skin leggendarie e oggetti cosmetici in stile art déco a un prezzo di partenza di 5 €. Le skin saranno disponibili a rotazione, perciò tenete d'occhio il negozio per non perdervene nemmeno una.



Infine, verranno aggiunte sei nuove skin leggendarie al bottino standard. Potrete trovarle nei Pack Apex, costruirle con i metalli creazione o acquistarle nel corso dell'evento.