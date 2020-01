Days Gone, vendite ottime: esclusiva PS4 più acquistata su PS Store nel 2019

Days Gone continua ad essere protagonista di ottime vendite, confermandosi l'esclusiva PS4 più venduta in assoluto nel 2019 all'interno del PlayStation Store.



Nonostante sia forse un titolo meno celebrato anche dalla stessa Sony, Days Gone ha continuato a convincere il pubblico di PS4 anche al di là delle valutazioni piuttosto mediocri da parte della critica. Questo ha portato Days Gone a diventare dunque il gioco esclusivo per PS4 più venduto su PlayStation Store nel corso del 2019.



L'informazione arriva da Benji Sales, utente Twitter sempre molto attivo nella raccolta di informazioni sull'andamento del mercato e considerato fonte attendibile su questi argomenti. È curioso notare come la notizia non sia stata più di tanto diffusa da Sony, in attesa di eventuale riscontro ufficiale, a dimostrare come Days Gone sia una sorta di underdog che è comunque riuscito a imporsi sul mercato in maniera forte.



I dati in questione sembrano riferirsi alle vendite digitali di Days Gone, a cui comunque vanno associate vendite retail molto soddisfacenti. Tutto questo potrebbe portare Bend Studio a valutare un eventuale seguito del gioco, magari su PS5.





Days Gone was the best selling PS4 exclusive on PSN in 2019 and also made Top 10 best selling digital games of the year



Sony won't do PR on the sales success of this game, but I'll keep pointing it out for them 😉



Happy for Bend and excited to see what they are working on next pic.twitter.com/wZ9ar99NxQ