Google Maps: un hacker usa 99 smartphone per modificare il flusso del traffico

Fino a che punto Google Maps può incidere in modo attivo sulla vita quotidiana e sulle esperienze nel mondo reale? Il navigatore satellitare permette di controllare strade, edifici, luoghi, anche la viabilità cittadina e il traffico. Ma è possibile intervenire in prima persona per modificarli e alterarli a piacimento?

Un brillante esperimento è stato condotto negli ultimi giorni da Simon Weckert a Berlino: questo hacker (nel senso scherzoso della parola) ha utilizzato Google Maps per modificare il flusso di traffico in una strada della città. Volete sapere come ha fatto? Ha connesso ad internet 99 smartphone, li ha caricati su un carrellino, e se li è portati in giro per strada. In questo modo, i server di Google rilevavano quella zona di Berlino come estremamente trafficata, in quel preciso momento di tempo.

Un modo semplice per dimostrate come chiunque, con un po' di ingegno, possa "alterare" le rilevazioni di Google Maps e di Mountain View. Ecco il video della sua impresa.