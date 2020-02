Platinum Games, un sito teaser con un "4" gigante dagli autori di Bayonetta e NieR: Automata

Platinum Games ha appena aperto un sito teaser che riporta al momento solo un enigmatico "4", come indizio su un probabile nuovo gioco in sviluppo presso il team di cui però ancora non si sa nulla.



Sono molte le novità che bollono in pentola presso il team di Hideki Kamiya e compagni, ma mentre in molti si aspettavano per oggi un qualche annuncio su Wonderful 101, protagonista di diverse voci di corridoio che volevano un Kickstarter in partenza per riportare il gioco su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One, la squadra se ne è venuta fuori con questo strano sito teaser.



Sulla pagina internet, dopo una breve animazione, è possibile vedere solo un grosso "4", ma non è chiaro di cosa possa trattarsi. Il sito si riferisce più precisamente a Platinum 4, cosa che al momento non sembra proprio il titolo di un gioco, ma il numero in questione potrebbe essere un indizio.



Solo che non ci sono, in effetti, serie note da parte di Platinum Games che siano arrivare al quarto capitolo, dunque il mistero si infittisce. Secondo alcuni, potrebbe non trattarsi specificamente di un gioco, ma di una sorta di nuovo brand chiamato Platinum 4 per il publishing di altri titoli, ma al momento sono solo supposizioni, non ci resta che tenere sotto controllo il sito teaser in questione.