Apex Legends: modalità Solo in solitario nella Stagione 4?

C'è la possibilità che Apex Legends si apra alla modalità Solo, che consentirebbe di giocare da soli contro gli altri giocatori, all'interno della Stagione 4, in base a degli indizi rilasciati da Respawn su Twitter.



Sono molti i giocatori che chiedono l'introduzione della modalità in solitario all'interno di Apex Legends, che finora si è concentrato sul classico multiplayer con squadre da tre introducendo poi anche i Duo per le squadre composte da due giocatori e a questo punto alcuni utenti vorrebbero poter sperimentare anche l'opzione a un giocatore singolo contro altri giocatori singoli, ovvero senza squadre.



Se ne parla da un po' ma un indizio concreto sembra essere arrivato dal producer di Respawn, Josh Medina, il quale ha fatto capire che la modalità sembra sia in arrivo, sebbene non sia considerata dagli sviluppatori stessi il modo migliore per godere di Apex Legends.



Con l'avvio della Stagione 4: Assimilazione sono molte le novità attese e gli sviluppatori l'hanno fatto capire: da Carlos Pineda che ha affermato come il gioco sia "solo all'inizio" e con Jobye-Kyle Karmaker a suggerire l'arrivo della nuova modalità in World's Edge e King's Canyon.



Il messaggio più esplicito è dunque quello di Medina, il quale ha riferito: "Questa è la mia opinione sui Solo. Penso che i Duo siano un'esperienza migliore dei Solo, giocare da soli contro 55 Wraith non mi sembra così esaltante, lol. I Duo e l'esperienza con le squadre di tre giocatori sono le cose migliori per me. Detto questo, potremmo offrire un modo per giocare al gioco anche a chi vuole i Solo senza compagni di squadra".





This is my Opinion On Solos FYI..



I think duos is a better experience than solos.. Playing alone against 55 wraiths isn't exciting to me lol the duos and 3s experience is where it's at for me.. with that said we should offer a way for solos to play the game without teammates 👀