Pokémon GO: come evolvere Minccino in Cinccino, ora disponibile anche selvatico

Nella giornata di ieri si è tenuto un evento dedicato alla Ricerca Speciale di Minccino su Pokémon GO. In questo rapido articolo ci occuperemo fondamentalmente di due questioni: come evolvere Minccino in Cinccino; e poi la loro disponibilità allo stato selvatico.

Benché Minccino fosse stato annunciato da Niantic Labs come esclusiva per l'evento di Pokémon GO a tema, adesso è disponibile anche allo stato selvatico in tutto il mondo (ma senza spawn aumentato degli esemplari), e probabilmente potrete ottenerlo dalle Uova da 5KM.

L'evoluzione di Minccino in Cinccino, inoltre, è particolare: non bastano le solite 50 caramelle della sua specie, ma sarà necessaria anche la Pietra di Unima, preziosissima anche per evolvere altri esemplari della specifica genereazione. La Pietra di Unima è ottenibile dalle missioni di ricerca speciale settimanali, da Giovanni del Team GO Rocket, e a volte anche dai Capi del Team GO Rocket