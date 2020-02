Resident Evil, le riprese della serie Netflix inizieranno a giugno

Le riprese della serie TV Resident Evil di Netflix inizieranno a giugno in Sud Africa e termineranno a ottobre. Il progetto era un po' sparito dai radar dopo l'annuncio dello scorso anno, ma ora sono emersi dei nuovi dettagli che lasciano ben sperare per un lancio nel 2021.



Pare che a dare una spinta al progetto, in leggero stallo nei mesi scorsi, sia stato il successo della serie The Witcher, che ha convinto Netflix a investire maggiormente in quella che sarà comunque una serie originale. I temi trattati saranno quelli visti nei videogiochi, così come i personaggi principali (anche se ancora non si sa bene chi ci sarà e chi no). Centrali saranno ovviamente la Umbrella Corporation e il suo T-virus. Chissà se ci saranno dei richiami all'attuale epidemia di coronavirus. La serie Netflix di Resident Evil avrà una produzione tedesca che collaborerà con la Constantin Film.